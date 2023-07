Vrouw van Franse agent die Nahel (17) doodschoot, krijgt 1,6 miljoen euro na omstreden inzameling

De inzamelingsactie die eind juni werd opgezet voor de Franse agent die de 17-jarige Nahel doodschoot, heeft in totaal meer dan 1,6 miljoen euro opgeleverd. Het bedrag is ondertussen gestort op de rekening van de echtgenote van de agent. De inzameling ontketende een golf van kritiek, vooral omdat een soortgelijk initiatief voor Nahels moeder veel minder opbrengt.

De steunactie op het platform GoFundMe werd eind juni op poten gezet door Jean Messiha, de ex-woordvoerder van de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour. Maar liefst tienduizenden mensen deden een duit in het zakje. Maar de familie van Nahel diende een klacht in tegen Messiha, waarna de inzameling op 4 juli werd stopgezet. Toch slaagde de ex-woordvoerder erin om een totaalbedrag van 1.635.680 euro in te zamelen.

Die som is nu gestort op de rekening van de vrouw van de agent, laat GoFundMe weten aan de Franse krant Le Parisien. Haar echtgenoot is in verdenking gesteld van vrijwillige doodslag. De politieagent schoot de 17-jarige Nahel op 27 juni neer in de Parijse voorstad Nanterre nadat hij de tiener had tegengehouden tijdens een verkeerscontrole. Nahels dood veroorzaakte grote verontwaardiging en hevige rellen in Frankrijk, met als gevolg honderden gewonden en arrestaties en minstens 1 miljard euro schade.

De agent die in Frankrijk Nahel doodschoot tijdens een verkeerscontrole, handelde uit paniek. De 38-jarige Florian M. voelde zich in het nauw gedreven. Volgens M. reed de tiener ‘met volle snelheid’ weg nadat hij hem meerdere keren had gesommeerd zijn motor uit te zetten. Hij was bang dat de tiener zijn collega meesleurde met zijn auto. Ook werkte hij al negen dagen onafgebroken. Zo verklaarde hij aan de politie.

Juridische kosten

Messiha kreeg de afgelopen weken bakken kritiek op zijn 'ongepaste en schandalige' inzamelactie. Volgens de tegenstanders van de campagne zou het gedoneerde geld immers verduisterd kunnen worden en mogelijk gebruikt worden om de juridische kosten van de politieagent te betalen, wat illegaal zou zijn. Maar volgens GoFundMe heeft de echtgenote van de man ,,zich er schriftelijk toe verbonden dat het bedrag op geen enkele manier gebruikt zal worden voor zijn verdediging of strafvermindering", klinkt het.



Ook voor de familie van Nahel is een inzamelactie georganiseerd, maar die leverde tot nu toe ‘nog maar’ 482.103 euro op, een pak minder dus dan de 1,6 miljoen voor de agent.