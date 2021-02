Vrouw van beruchte drugsbaas El Chapo gearresteerd op vliegveld VS

De vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, de voormalig leider van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, is maandag door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd op een vliegveld in de staat Virginia. Ze werd opgepakt toen ze via Dulles International Airport, net buiten Washington, in de Verenigde Staten arriveerde, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De 31-jarige Emma Coronel Aispuro, die zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit heeft, wordt verdacht van betrokkenheid bij het importeren van onder meer cocaïne, heroïne en marihuana naar de VS. Daarnaast zou ze hebben meegewerkt aan twee ontsnappingspogingen van haar man uit een Mexicaanse gevangenis in 2015 en 2016. De vrouw moet dinsdag voor de rechter verschijnen in Washington.

Haar man, ‘El Chapo’, zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado, nadat hij in februari 2019 werd veroordeeld voor het verhandelen van grote hoeveelheden drugs en voor zijn deelname aan meerdere moordcomplotten als leider van het Sinaloa-kartel, één van de meest gewelddadige drugsorganisaties in Mexico.

Ook haar vader, Ines Coronel Barreras, werd wegens drugshandel gearresteerd. Hij werd in 2013 met een van zijn zonen en een aantal andere mannen opgepakt in een pakhuis in Arizona waar honderden kilo’s marihuana lagen opgeslagen.

Coronel Aispuro is al zeker sinds 2007 samen met El Chapo, met wie ze ruim 30 jaar in leeftijd verschilt. Ze kregen in 2011 samen een tweeling, twee dochters. De vrouw, in haar jongere jaren een schoonheidskoningin in Mexico, volgde het proces van Guzman in de VS op de voet, zelfs toen tijdens de getuigenissen steeds duidelijker werd dat zij zelf ook een rol zou hebben gespeeld in de drugshandel.