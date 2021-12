Vrouw sluit zichzelf op in vliegtuigtoilet na positieve zelftest tijdens vlucht

Ze legt later aan NBC News uit dat ze keelpijn begon te krijgen toen de vlucht er ongeveer voor de helft op zat. Ze had een zelftest meegenomen in haar handbagage en besloot die maar te doen. ,,Ik had net de test gedaan in het vliegtuigtoilet en in wat voelde als twee seconden stonden er twee lijntjes op dat ding”, vertelt ze. Op een zelftest kunnen twee mogelijke streepjes verschijnen: één ter controle of je de test goed hebt uitgevoerd, en één die zichtbaar wordt als je het coronavirus hebt.