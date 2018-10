Vrouw ontdekt na 31 jaar dat haar ontvoerde zoon nog leeft

Lyneth Mann-Lewis schoot volledig vol toen ze gisteren na ruim drie decennia haar zoon Jermaine weer in haar armen kon sluiten. De jongen werd op 1-jarige leeftijd meegenomen door zijn vader Allan en kreeg vervolgens zijn hele leven te horen dat zijn moeder kort na de geboorte was overleden. De twee streken neer in Amerika en leefden door onder een andere identiteit. ,,Ze leefden in feite een leven vol leugens over wie ze waren en wat ze deden, zonder dat Jermaine dat wist’’, vertelt politiewoordvoerder Wayne Banks tijdens een persconferentie vlak na de hereniging. ,,Hij had het idee dat zijn moeder vlak na de geboorte was overleden.’’



Lyneth nam direct na de verdwijning contact op met zowel de politie als een stichting die zich inzet voor vermiste kinderen. De zoektocht liep echter telkens dood, totdat de zaak twee jaar geleden werd besproken tijdens een internationaal congres. Een samenwerking van de politie van Toronto en de federale politie in Amerika leidde uiteindelijk tot de aanhouding van vader Allan, afgelopen vrijdag in Vernon. Gezichtsherkenningssoftware toonde uiteindelijk zijn ware identiteit.