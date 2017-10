Vrouw omgekomen militair overstuur na troosttelefoontje Trump

'Vegan Streaker' in Japanse cel na verstoren dolfijnenshow

14:38 Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker, zit vast in een cel in Japan nadat hij daar een dolfijnenshow had verstoord. De 32-jarige Nederlandse dierenactivist sprong met een Belgische geestverwante in het water. Zij hielden vervolgens een protestbord omhoog tegen de slachting van dolfijnen in de Japanse stad Taiji.