Vrouw na 6 dagen onder puin ingestort gebouw China vandaan gehaald, nog tientallen mensen vermist

update Moordver­dach­te en gevangenis­me­de­werk­ster vermist, mogelijk hielp ze hem ontsnappen

Een moordverdachte en een gevangenismedewerkster in Alabama zijn vermist nadat zij hem ophaalde uit de gevangenis. Het is onduidelijk of ze hem wilde helpen ontsnappen of dat er iets ergs is gebeurd. ,,Ze is hoe dan ook in gevaar.”

1 mei