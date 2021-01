Vrouw met peuter op achterbank betrapt op rondrijden onder invloed van cocaïne en heroïne

VIDEO Demonstra­tie voor overleden arrestant Ibrahima (23) in Brussel loopt uit de hand, ME massaal aanwezig

13 januari Bij het station in Brussel is vanmiddag een demonstratie uit de hand gelopen. Honderden betogers kwamen bijeen om duidelijkheid te eisen over de dood van Ibrahima Barrie. De 23-jarige jongeman overleed afgelopen weekend nadat hij door de politie was opgepakt. Aanvankelijk verliep de betoging vreedzaam, maar omstreeks 16.00 uur sloeg de sfeer om. De Mobiele Eenheid staat klaar met een waterkanon.