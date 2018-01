Vrouw klaagt over seksisme van treincontroleur: 'Hoor je liever snoes?'

De 27-jarige Emily reisde vanochtend na een nieuwjaarsfeestje bij haar familie in de Schotse hoofdstad Edinburgh terug naar haar woonplaats Londen. Het was erg druk in de trein, maar passagiers mochten na betaling van een kleine weekendtoeslag plaatsnemen in de nagenoeg lege eerste klas-coupés. Het verblijf in het luxe treinstel was echter van korte duur.



,,Toen de trein net was vertrokken, werd gezegd dat er een fout was gemaakt'', vertelt Emily aan BBC News. ,,We moesten verplaatsen en met al onze bagage een plek zien te vinden in de overvolle trein.'' Het kaartje van Cole werd vervolgens gecontroleerd door iemand die volgens haar erg hard was. ,,Toen ik op een beleefde en eerlijke manier de situatie uitlegde en zei dat ik wilde klagen, zei hij 'doe jij dat maar, schatje'''.