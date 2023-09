Vrouw en zoontjes zien hoe Yaser (29) verdrinkt terwijl hij sleutels uit het water wil vissen: ‘Hij riep dat hij niet kon zwemmen, probeerde het nog en ging onder’

Dode en drie gewonden bij zware gasontplof­fing bij Brussel: ‘Geen ontplof­fings­ge­vaar meer maar wel risico op instorting’

In het centrum van Elewijt ten noordoosten van Brussel zijn donderdagochtend een dode en drie gewonden gevallen bij twee gasontploffingen. De brand die daarbij uitbrak is inmiddels onder controle, maar de zoekactie naar eventuele andere slachtoffers gaat verder. ,,Er is geen ontploffingsgevaar meer maar wel instortingsgevaar. We zijn aan het onderzoeken of er nog slachtoffers binnen zijn”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA).