Vrouw die zich kaalschoor om kankerleugen veroordeeld tot cel en terugbetalen giften

De Britse Toni Standen deed jarenlang of zij terminaal ziek was. Ze vertelde iedereen dat ze leed aan vaginakanker en niet lang meer te leven had. De 29-jarige vrouw scheerde haar hoofd kaal en vertelde honderduit over de behandelingen die zijn onderging. Vrienden zamelden geld in om Toni een droomhuwelijk te geven, maar haar bedrog kwam uit. Gisteren werd ze veroordeeld tot een celstraf en het terugbetalen van een deel van het geld.

De vrouw bekende gisteren tegenover de rechter in Chester schuld en moet voor vijf maanden de gevangenis in wegens fraude. Ook moet ze 2200 euro - van de ruim 9400 euro die voor haar huwelijk werd ingezameld - terugbetalen aan de lokale zakenman die de gulle gift deed.

De uitspraak was de ontknoping van een leugen die in juni 2015 begon. Toen vertelde Toni aan twee vriendinnen over de ziekte die bij haar was geconstateerd. De kanker was terminaal, zei ze, en later vertelde ze in geuren en kleuren over de behandelingen die zij onderging. Dat deed ze zo gedetailleerd - ook had ze haar hoofd inmiddels kaal geschoren - dat vrienden nooit argwaan hadden.

De vrouw deelde haar boodschap op sociale media en gaf zelfs enkele interviews aan kranten. Zo zei ze volgens Bild in 2017: ,,De kanker is doorgedrongen tot in mijn hersenen, tot in mijn botten, het is overal.” En in januari van dit jaar: ,,Ik kreeg onlangs te horen dat ik nog twee maanden te leven heb.”

Crowdfunding

Toen ze op een gegeven moment zei dat het haar grote droom was om door haar vader - die aan terminale kanker leed - nog naar het altaar te worden begeleid, gingen haar vrienden over tot actie. Ze startten een crowdfunding om Toni ‘de bruiloft te geven die ze verdiende’, een bruiloft met vriend James.

Volgens Britse media overleed vader Derek voordat de bruiloft plaatsvond. Op die heuglijke dag van Toni en James werd er wel een videoboodschap van hem afgespeeld. Daarna hield Toni volgens een aanwezige gast een foutloze speech. ,,Ze was zelfs in staat een paar grapjes te maken.’’ Waar Toni's moeder en broer in tranen uitbarstten, had Toni de dag van haar leven. ,,Ze kreeg zelfs een videoboodschap van een van de topvoetballers van Everton.’’

Het kersverse echtpaar vertrok voor een huwelijksreis naar Turkije. Later volgde nog een vakantie op het vasteland van Europa en bezochten ze onder meer Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Italië.

Telefoongesprek

In april gaf Toni de grote fraude dan toch schoorvoetend toe. Bij vrienden waren uiteindelijk steeds meer twijfels gerezen. Een telefoongesprek met de vrouw, waarin ze haar leugens toegaf, werd opgenomen. Zelfs haar man bleek te zijn voorgelogen. Later volgde een sms aan haar vrienden: ,,Het spijt me heel erg voor dit alles, ik schaam me en ben diepbedroefd. Ik heb het momenteel heel erg moeilijk en weet niet wat mijn man gaat doen. Ik kan me voorstellen dat hij wil scheiden. Ik hou van jullie, ik ben dankbaar voor alles in de afgelopen jaren.’’

Openbaar aanklager Neil Colville pleitte tijdens de zitting: ,,Toni Standen verzon een terminale ziekte, daarna keek ze toe hoe vrienden geld inzamelden om haar te steunen in wat zij dachten dat haar laatste jaren waren. Het geld gebruikte ze voor een bruiloft en een vakantie. Haar eigen vader was echt ziek, maar haar ziekte was een leugen.’’ Volgens Colville verzoop de vrouw daarna in het drijfzand van haar eigen leugens, ze wist er niet meer uit te komen.

De gulle zakenman die ruim 2000 euro doneerde, liet via een slachtofferverklaring van zich horen. Hij liet weten voortaan twee keer na te denken voordat hij zijn hart weer zou laten spreken.

Het laatste woord was aan rechter Sanders. ,,Je ging maar door met het weven van een web aan leugens, zei dat je nog maar weken te leven had. Ik accepteer het niet als je zegt dat je niet kon stoppen. Je stopte er niet mee, maar maakte het nog erger door interviews te geven om sympathie te kweken. Je bleef maar geld aannemen. Gelukkig hoeft deze rechtbank niet vaak iemand te veroordelen die zo’n mate van schaamteloosheid, hebzucht of verraad aan vrienden en de gemeenschap heeft getoond als u.’’