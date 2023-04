Vrouw die beweerde Maddie McCann te zijn zegt ‘sorry’ tegen ouders van verdwenen meisje

De 21-jarige Poolse vrouw die lange tijd beweerde dat ze Madeleine McCann was, heeft zich verontschuldigd tegenover de ouders van de verdwenen peuter. ,,Het was niet mijn bedoeling om iemand verdriet of een andere negatieve emotie te bezorgen”, zegt Julia Wendell (21).

Een DNA-test heeft vorige week alle twijfel over de kwestie weggenomen. Dit geheel volgens de verwachting van de Nederlandse privédetective Nico van den Dries, die in Portugal als één van de eersten onderzoek deed naar de vermissing.

Miljoen volgers

Julia Wendell (21) maakte in februari op Instagram het profiel ‘@iammadeleinemccan’ aan, dat in een mum van tijd meer dan een miljoen volgers trok. Daarop legde de vrouw uit dat ze zelf op onderzoek uitging. Met foto's en filmpjes probeerde ze onder meer fysieke gelijkenissen aan te tonen waaruit zou moeten blijken dat ze de verdwenen peuter Maddie McCann was. Op 3 mei 2007 verdween Maddie op bijna vierjarige leeftijd uit het vakantieverblijf van haar ouders, in het Portugese Praia da Luz. De mysterieuze zaak spreekt al vijftien jaar tot de verbeelding.

Een DNA-test nam vorige week alle mogelijke twijfel weg en wees uit dat de Poolse vrouw niet Maddie McCann is. De twintiger verontschuldigt zich nu in een verklaring op social media. Merkwaardig is dat ze stelt dat ze, ondanks haar berichten op social media en een optreden in Dr. Phil, nooit heeft gezegd dat ze Madeleine McCann is.

‘Ik heb nooit gezegd dat ik Madeleine McCann ben’, schrijft ze. Over het profiel ‘@iammadeleinemccann’ op social media zegt ze: ‘Het spijt me dat ik woorden als ,,Ik ben Madeleine McCann’’ gebruikt heb en niet ,,Ben ik Madeleine McCann?’’. Het spijt me dus erg. Mijn voornaamste doel was altijd om uit te zoeken wat er precies gebeurd is in mijn pijnlijke verleden.”

Toch nog een kans

Toch benadrukt de vrouw - ondanks het resultaat van een DNA-test - elders in haar verklaring dat er nog steeds een kans is dat ze het vermiste meisje zou kunnen zijn. ‘Ik geloof nog altijd dat er een kans is dat ik Madeleine ben’, klinkt het. Kate en Gerry McCann, de ouders van de echte verdwenen Britse peuter, hebben nooit publiekelijk gereageerd op de beweringen van de Poolse vrouw.

De Nederlandse privédetective Nico van den Dries, die in Portugal als één van de eersten onderzoek deed naar de vermissing, twijfelde meteen al sterk aan het verhaal van de vrouw. ,,Deze Poolse meid zit in een identiteitscrisis door een behandeling die is gedaan”, vertelde hij tegen deze site. ,,Dit houdt in dat we met een patiënt te maken hebben, en dat kan natuurlijk heel goed zo zijn door een lange reeks van misbruik.”

‘Niet meer in leven’

Van den Dries baalt dat er al jaren ‘zoveel van dit soort verhalen rondgaan’. ,,Eigenlijk is het altijd zaak om dit soort dingen direct uit te sluiten voordat het een hype wordt. Uiteraard zal er al eerder contact zijn gezocht en geweest, en zullen er dingen zijn uitgesloten voordat ze de schreeuw op sociale media deed. Een DNA-test geeft natuurlijk het onomstotelijke bewijs.”

Net als de Duitse politie denkt Van den Dries dat Madeleine niet meer in leven is. ,,Maar ik acht de kans zeer klein dat iemand haar vanuit dat appartement heeft meegenomen”, vertelde hij eerder aan deze site. ,,Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er in die kamer niet is ingebroken en dat er geen raam of deur open heeft gestaan. Madeleine is daar om het leven gebracht. Door wie, dat is de hamvraag. Het kan die Duitse verdachte zijn, maar hard bewijs ontbreekt. Er zijn alleen aannames vanwege zijn zedenverleden. Op basis van wat justitie nu heeft, kunnen ze hem daarvoor absoluut niet veroordelen.”

De hypothese dat de ouders van Maddie niet het complete verhaal vertellen, heeft de detective nooit losgelaten. Tot op de dag van vandaag niet. ,,Voor mij blijft hun rol opmerkelijk”, aldus Van den Dries. ,,Het technische bewijs dat er nu ligt strookt niet met wat zij al die jaren verklaard hebben. Dan hebben we het onder meer over de routes die ze gelopen hebben. Zij moeten meer weten, dat blijft ook in ons eigen onderzoek als een paal boven water staan.”

Hoofdverdachte

Tegen de Duitse hoofdverdachte van de moord op Maddie werden in oktober vorig jaar nieuwe aanklachten ingediend voor seksueel misbruik. De 45-jarige Christian Brückner is aangeklaagd voor drie verkrachtingen en twee keer seksueel misbruik van kinderen in Portugal tussen eind 2000 en juni 2017. De aanklachten staan los van de spraakmakende zaak-McCann. Brückner zit in Duitsland een celstraf van zeven jaar uit voor de verkrachting van een vrouw in 2005 in Praia da Luz.

Volledig scherm Julia Wendell (21) was zo zeker van haar zaak dat ze een DNA-test wilde ondergaan. © Instagram/EPA