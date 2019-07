Vrouw baart na ivf twee jongetjes die niet van haar blijken te zijn

Volgens het stel, dat in 2012 trouwde en de jaren daarna tevergeefs probeerde kinderen te krijgen, hebben ze de afgelopen jaren bijna 90.000 euro uitgegeven aan vruchtbaarheidsbehandelingen. In hun aanklacht, gericht aan het CHA Fertility Center in Los Angeles, staat dat ze door diepe dalen zijn gegaan sinds ze de tweeling moesten afstaan.



‘Het was of we onze eigen kinderen moesten weggeven. Het gevoel van verlies is nog altijd zeer groot. En dat allemaal door een megablunder van die kliniek’, citeert de Amerikaanse nieuwszender CNN uit de aanklacht. Het echtpaar verwijt de zorginstelling grove nalatigheid, wanpraktijken, contractbreuk en het veroorzaken van psychische schade. ‘Voor wat wij hebben doorgemaakt, willen we hoe dan ook financieel worden gecompenseerd.’



Het ziekenhuis in kwestie heeft wegens strenge privacyregels nog geen verklaring gegeven over de opvallende verwisseling van de embryo’s. Die ontstonden buiten de baarmoeder door eitjes te bevruchten met zaadcellen. Vervolgens werd het resultaat van de in-vitrofertilisatie (ivf of reageerbuisbevruchting) teruggeplaatst. In dit geval zijn in de gedupeerde vrouw twee embryo's aangebracht: een van het ene echtpaar en de andere van weer een ander koppel. De pasgeboren jongetjes hebben dus verschillende ouders.



Volgens de vrouw verliep de zwangerschap waar zij en haar man zo naar hadden verlangd normaal. Hun verbazing was groot toen bleek dat de jongetjestweeling die het levenslicht zag geen Aziatische trekjes had. Maar al eerder hadden ze zich afgevraagd of alles wel klopte. Tijdens een eerste echo bleek namelijk dat er twee jongetjes in de buik van de vrouw zaten, terwijl de artsen hadden gezegd dat ze een meisje en een jongetje hadden geplaatst.