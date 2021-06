Vrouw (28) die tweelingzus redde van krokodilaanval: ‘Het was puur adrenaline’

Held

Georgia aarzelde geen moment en sprong haar zus achterna. Ze sloeg de krokodil meerdere keren op de kop, omdat ze had gehoord dat je dat bij sommige dieren moet doen in zo’n situatie. ,,Ik greep haar lichaam, trok het naar me toe en heb haar op mijn borst laten rusten”, beschrijft Georgia. ,,Ze zag blauw en ik probeerde haar weer bij te brengen. Toen kwam de krokodil opnieuw naar ons toe en ik sloeg hem van ons af.” Op de vraag of ze zich een held voelt, weet ze niet wat ze moet antwoorden. ,,Dat is een moeilijke vraag", reageert ze. ,,Niet echt. Dat komt denk ik door mijn zelfverzekerdheid. Als iemand me hetzelfde verhaal zou vertellen, zou ik zeggen: 'Dat is zo dapper van je, je bent een held!’ Maar het is moeilijk om die complimenten zelf te geloven wanneer iemand dat tegen je zegt.”

Coma

Georgia vindt het moeilijk te geloven dat de aanval echt gebeurd is. Ze is trots op haar zus. ,,Ze heeft ook voor haar eigen leven gevochten, ze klampte zich aan het leven vast.” Beide zussen werden na de aanval opgenomen in het ziekenhuis. Georgia kwam er vanaf met wonden aan haar handen, Melissa werd in een kunstmatige coma gebracht.



Vorige week dinsdag kwam ze uit haar coma, afgelopen maandag deelde de familie een vrolijke update over haar herstel. ‘Het lijkt erop dat Melissa een soort van Terminator of Wolverine is', staat er geschreven over het slachtoffer. ‘Ze heeft een ongelooflijke kracht en heelt snel. Ze kan inmiddels staan en heeft een korte wandeling gemaakt in het ziekenhuis.’ Ze heeft naar alle waarschijnlijkheid geen fysiotherapie nodig voor haar gebeten been. ‘Ze heeft een grote lach op haar gezicht.



De familie van de vrouwen zette eerder een crowdfundingsactie op om de medische kosten voor het tweetal in Mexico te betalen en om hun ouders naar hen toe te kunnen laten vliegen. Het doel van 35.000 Britse ponden (bijna 41.000 euro) werd gehaald en de vader van de tweeling gaat binnenkort hun kant op. De extra inkomsten wil de tweeling doneren aan de gemeenschap in Puerto Escondido, waar de aanval gebeurde.