Vrouw (24) die zwaar mishandeld werd overleden, verdachte krijgt mogelijk moordaanklacht te horen

UPDATEDe 24-jarige vrouw die dinsdag 14 juni zwaar mishandeld werd door een man in een woning in Amersfoort, is vrijdag overleden aan haar verwondingen. Het openbaar ministerie onderzoekt of er juridisch gezien sprake is van moord.

De politie trof de vrouw dinsdag aan in een woning in de Amersfoortse straat Bosappelgaarde. Ze was op dat moment al niet meer bij kennis. Een traumahelikopter met arts landde om direct hulp te verleden en het slachtoffer te reanimeren. Vervolgens werd ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is duidelijk dat ze de gewelddadigheden niet heeft overleefd.

Volgens buurtbewoners zou de bewoonster zijn gewurgd door haar partner. Dat gebeurde op het moment dat er ook een kind in het huis was. De politie bevestigt dat geweld is gebruikt, maar wil niet nader ingaan op details. ,,Omdat het gaat om huiselijk geweld, zijn we terughoudend in onze berichtgeving.”

Rechter

In de nacht van 14 op 15 juni wist de politie de vermoedelijke dader aan te houden. Of het inderdaad gaat om de partner van de inmiddels overleden vrouw, wil de politie niet bevestigen. De man werd vooralsnog verdacht van een poging tot moord dan wel doodslag. Nu de vrouw is overleden, onderzoekt het OM of haar dood rechtstreeks verband houdt met de verwondingen. ,,De aanklacht kan veranderen in moord of doodslag", aldus de persofficier van justitie.

De rechter-commissaris besloot dat de verdachte veertien dagen vast moet blijven zitten.

Bekijk hier al onze nieuwsvideo's: