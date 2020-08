Vrijgelaten Franse serieverkrachter maakt nieuw slachtoffer (15)

De 15-jarige Céleste ging ‘s middags even een pakje ophalen bij het postkantoor, in het centrum van Nantes, in west-Frankrijk. Dat had haar moeder haar gevraagd. Op straat werd het meisje aangesproken door een man. Die vroeg of ze kon helpen een doos te dragen naar zijn huis. Dat deed ze. Samen liepen ze naar een afgelegen en verlaten appartement, op 200 meter van het woonhuis van Céleste.

Een uur nadat ze was vertrokken, sloeg de moeder van de scholiere alarm. Haar dochter was niet thuis gekomen, vertelde ze de politie. Kort daarna moest de brandweer in Nantes uitrukken, vanwege een melding van een woningbrand. Toen de brandweer daar aankwam, vonden ze het lichaam van het meisje. Ze bleek verkracht en gewurgd.

Bij het onderzoek vond de politie DNA-sporen. En dat leidde naar de dader, een 45-jarige getrouwde man. ,,Hij heeft meteen bij het eerste verhoor een bekentenis afgelegd en precies beschreven wat er is gebeurd’’, aldus Justitie.

Brand

De man had vooraf een leeg staand gebouw geselecteerd in Nantes. Daarna had hij op straat een slachtoffer ‘gekozen’ en haar meegelokt. Dat was het 15-jarige meisje. Na de verkrachting en de moord had hij brand in het appartement gesticht om zijn sporen uit te wissen.

In 2005 bleek de man al te zijn veroordeeld tot 18 jaar cel wegens negen verkrachtingen, drie pogingen tot verkrachting en één geval van seksueel geweld. Steeds zou hij dezelfde tactiek hebben toegepast als in Nantes. Hij sprak iemand op straat aan en vroeg diegene te helpen een pakje naar zijn huis te dragen.

In 2016 kwam de man vervroegd vrij. Hij moest daarna in therapie, werk zoeken en zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. ,,Hij hield zich aan al zijn verplichtingen en bezocht elke twee maanden een psychotherapeut’’, aldus Justitie. ,,Er was geen enkele reden om te vermoeden dat hij in herhaling zou vallen.’’

