Vrieskou zorgt voor grote problemen in Texas: Biden roept noodtoestand uit

video Drie jaar cel voor ‘Rambo van het Zwarte Woud’ die vier agenten wist te ontwapenen

19 februari De wapenfreak in camouflagekleding die Duitsland vorige zomer vijf dagen in spanning hield door zich na een politiecontrole met de ontfutselde dienstwapens van vier agenten te verstoppen in het Zwarte Woud, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.