Vriendin van schutter Las Vegas wist van niets: 'Hij was rustig en zorgzaam'

Danley was in de Filipijnen waar haar familie woont toen Paddock zondagnacht vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot en honderden verwondde. De 64-jarige man blijkt het bloedbad zorgvuldig voorbereid te hebben, maar de politie heeft geen idee wat zijn motief is. Paddock pleegde na de schietpartij zelfmoord. De Amerikaanse politie hoopte dat zijn vriendin zou kunnen helpen bij het antwoord op de waarom-vraag. In een brief die haar advocaat voorlas, vertelt ze: 'Het is nooit bij me opgekomen dat hij van plan was geweld te gebruiken tegen mensen.'



De politie in Las Vegas heeft woensdagnacht in een verklaring gezegd dat ze er nog steeds vanuit gaat dat de schutter alleen handelde en dat de schietpartij niet als terreurdaad wordt gezien. Politiecommandant Joseph Lombardo merkte wel op dat Paddock weleens hulp moet hebben gehad bij de aanschaf van zijn geweren. 'Wat we weten is dat Stephen Paddock een man is die decennialang wapens en ammunitie heeft ingeslagen. Hij leidde een geheimzinnig leven waarvan we het fijne nooit zullen weten.'



De Amerikaanse televisiezender ABC meldt dat de schutter de afgelopen maanden flink in de war was en veel afviel. Hij zou sinds juni valium gebruiken. Eind september zou hij een andere kamer in een ander hotel in Las Vegas hebben gehuurd terwijl er in de stad een ander muziekfestival plaatsvond. Het is niet duidelijk of dat verblijf verband houdt met de schietpartij.