Vriendin van Britse premier Johnson krijgt geen visum voor Verenigde Staten

De Verenigde Staten erkennen de republiek Somaliland, dat in het noordwestelijke deel van Somalië ligt en in 1991 de onafhankelijkheid uitriep, niet als land maar als autonome regio van Somalië. Wie een Amerikaans toeristenvisum wil aanvragen, wordt onder meer gevraagd of zij sinds maart 2011 in dat land zijn geweest. Symonds bezocht de regio in 2018 om zich in te zetten voor vrouwenrechten en tegen watervervuiling.



‘Oneerlijk en onrechtvaardig’, vindt Symonds vriendin Nimco Ali die de reis naar Somaliland organiseerde. Ali, een prominent activiste tegen vrouwenbesnijdenis, en Symonds spraken er met president Muse Bihi Abdi, schrijft de Britse krant The Standard. Ook de in Somaliland geboren, maar inmiddels in Groot-Brittanië wonende, Ali kreeg in 2017 met dezelfde Amerikaanse inreisregels te maken.