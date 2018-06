Vriendin krijgt zware boete voor saboteren loopbaan muzikant

De vrouw wilde voorkomen dat haar partner bij haar weg zou gaan, iets wat later alsnog gebeurde. Het duo woonde samen in Montreal, maar klarinetspeler Eric Abramovitz had zijn zinnen gezet op een prestigieuze opleiding in de VS. Hij deed auditie en werd toegelaten. Alleen kreeg Abramovitz de toelatingsmail nooit te zien, bericht de BBC.