Vrienden en familie nemen in het wit afscheid van terreurslachtoffer Cyril (22) uit Luik

Na een plechtigheid werd Cyril Vangriecken in zijn woonplaats Vottem nabij Luik in besloten kring begraven. De jongeman, die aan de hogeschool van Luik tot docent werd opgeleid, werd dinsdag in het centrum van de stad in zijn auto van dichtbij doodgeschoten.



Cyrils moeder, Fabienne, zat naast hem in de auto. Ze getuigde over het gevoel van onmacht na de moord op haar zoon. ,,Het is zeer pijnlijk voor mij dat ik mijn zoon verloren heb. Ik heb niets kunnen doen. En voor mij is het ook zeer pijnlijk omdat ik me afvraag: 'Waarom hij en niet ik?' Want ik ben een moeder. Ook heb ik spijt omdat dit al zoveel keer gebeurd is, of het nu bij ons is of in andere landen, de barbaarse moorden op onschuldige mensen. Het is al zoveel gebeurd, en deze keer is het ons overkomen. Is er nog meer spijt en pijn nodig? Gaat dit nog verder?"



De 31-jarige H. had even daarvoor twee vrouwelijke agenten met het dienstwapen van een van hen van het leven beroofd. Zij worden dinsdag begraven. Hij opende ook het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen.



Vanwege de begrafenis heeft premier Charles Michel een top in Brussel afgeblazen. Ook de burgemeesters van Luik en Herstal, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en leden van de jeu de boulesclub waar Vangriecken toe behoorde, waren bij de plechtigheid aanwezig. Zo'n 3.000 mensen trokken gisteren al door de straten van Luik in een witte mars om de slachtoffers van de aanslag te herdenken.