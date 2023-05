Vriend bouwde miljoenenvilla voor Poetin in Finland, journalist neemt kijkje in verlaten landhuis

Een prachtige villa midden in de Finse bossen ligt er verlaten bij. De deur is niet op slot. Een onderzoeksjournalist van The Insider neemt een kijkje. Naar verluidt heeft een van Poetins beste vrienden dit landhuis ter waarde van 3,2 miljoen dollar (omgerekend 3 miljoen euro) speciaal voor de Russische president laten bouwen. Maar wellicht zal Poetin er nooit gebruik van maken.

Het verlaten vakantiehuis ligt aan de oevers van het Saimaameer in het zuidoosten van Finland. De luxevilla telt drie verdiepingen, beschikt over een wijnkelder, ondergrondse garage, zwembad, sauna, biljartkamer, kantoor, acht toiletten en een lift. Maar het miljoenenproject werd nooit afgewerkt, zoals blijkt uit de beelden die The Insider kon maken.

Binnen treft de onderzoeksjournalist steigers aan, bouwmaterialen, kabels en een badkuip die nog niet is geïnstalleerd. ‘Raak deze dozen niet aan zonder mijn toestemming!’, staat er in het Russisch geschreven op een kartonnen doos.

Er waren veel problemen met de bouw: de bouwvakkers moesten regelmatig worden vervangen. Ze vertrokken omdat ze niet tevreden waren over hun loon en de werkomstandigheden. Sommige Finse arbeiders weigerden ook aan het huis te werken, aldus de onafhankelijke Russische krant The Insider.

Volledig scherm ‘Poetins villa’ in Finland © The Insider / Getty Images

De villa werd gefinancierd door Viktor Khmarin, een oude studiegenoot van Poetin aan de universiteit van Leningrad. Nu is Khmarin algemeen directeur van het grootste bedrijf in Rusland dat zich bezighoudt met energieopwekking door waterkracht. Hij is getrouwd met de nicht van Poetin.

Khmarin heeft het Finse huis laten bouwen in een poging om Poetin meer tijd met hem te laten doorbrengen. Het is onduidelijk wanneer de bouw precies plaatsvond, maar het was voor juli 2017, meldt The Insider.

Dat was de periode waarin Poetin in de nabijgelegen stad Savonlinna vertoefde, waar hij de Finse president Sauli Niinistö ontmoette. Tijdens die ontmoeting arriveerde een medewerker van Khmarin bij de villa en droeg de bouwvakkers op om met de bouwwerkzaamheden te stoppen. Poetin was niet langer geïnteresseerd in vissen in Finland, aldus The Insider, die een bron bij de Russische veiligheidsdiensten citeert.

Khmarin schreef het huis later af als een verlies nadat hij geen koper kon vinden. De locatie van Khmarins villa ligt trouwens dicht bij Villa Segren, een ander huis in de Finse Golf dat volgens de Russische oppositieleider Alexei Navalny door Poetin werd gebruikt als vakantieverblijf.

