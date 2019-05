‘Vreselijk wat deze arme man is overkomen’

,,Dit is verschrikkelijk’’, zegt Rosenthal. ,,Dat deze arme man zeven jaar lang gegijzeld werd... Dat gun je je ergste vijand niet. Dat hij nu op deze manier is omgekomen, is vreselijk.’’



Rosenthal herinnert zich de schok toen het nieuws van Horns ontvoering bekend werd, begin 2012. ,,De eerste vragen die je dan beantwoord wilt zien: door wie is deze man gegijzeld, en waar? Hij bleek een vogelliefhebber, die vanwege zijn passie naar die plek was gegaan. Op dat moment probeer je zoveel mogelijk informatie te vergaren. Al snel werd duidelijk dat hij samen met een Zwitser ontvoerd was. Toen zijn we direct in contact getreden met onze Zwitserse collega's, om alle informatie uit te wisselen en samen op te trekken.”



De oud-minister zegt dat in zijn periode als minister - tot november 2012 - geen losgeldeis is binnengekomen. ,,Daar staat mij althans niets meer van bij. Overigens: als dat wel gebeurd was, is het standpunt van Nederland altijd dat wij geen losgeld betalen. Mensen zijn geen handelswaar. Dat is een heel principieel standpunt waarvan we niet afwijken.''