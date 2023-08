Vrees voor minstens 36 doden na aardverschuiving in jademijn in Myanmar

Er wordt gevreesd voor de dood van ten minste 36 mensen in een jademijn in het noorden van Myanmar, nadat ze door een enorme aardverschuiving in een meer zijn in gesleurd.

De leider van een lokaal reddingsteam dat de zoekinspanningen coördineert, vertelde The Associated Press dat de mijnwerkers naar jade aan het graven waren en in een meer werden in gesleurd toen de aardverschuiving zondag rond 15.30 uur plaatsvond. Aarde en puin van verschillende mijnen in de buurt van het dorp gleden 304 meter langs een klif naar beneden het meer in en troffen de mijnwerkers onderweg, zei hij. De reddingswerker sprak op voorwaarde van anonimiteit, omdat hij bang is gearresteerd te worden door het leger.

Het ongeluk gebeurde in het afgelegen stadje Hpakant, in het noorden van Myanmar. Het gebied is het epicentrum van ‘s werelds grootste en meest lucratieve jademijnen. Meer dan 100 reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden, zegt een lid van het reddingsteam tegen persbureau Reuters.

Acht mensen raakten gewond en zijn zondag naar het ziekenhuis gebracht. ,,We hebben nog geen lichaam gevonden, maar we zoeken nog steeds,” zegt de reddingswerker. Tar Lin Maung, een lokale journalist, citeerde getuigen en zei dat de berg die zondag instortte ongeveer honderden meters hoog was. ,,Er is geen kans dat ze zouden overleven in dit modderige meer,” stelt Maung.

Volledig scherm Het modderige meer dat overbleef. © AP

Ongelukken komen vaak voor in de slecht gereguleerde mijnen van Hpakant, waar zich enkele van de ergste mijnrampen in Azië hebben voorgedaan, waaronder een aardverschuiving in 2020 waarbij minstens 170 mensen om het leven kwamen.

Myanmar produceert ongeveer negentig procent van alle jade ter wereld, waarvan grote hoeveelheden in China worden verkocht. Daar wordt het mineraal gezien als waardevolle steen die boze krachten weert. De industrie is volgens activisten jaarlijks miljarden dollars waard voor de militaire machthebbers en zakelijke bondgenoten van Myanmar. Tegenstanders van het legerregime pleiten voor sancties en boycots om de verkoop van jade te beperken.