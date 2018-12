Vrees voor aanslag Barcelona: politie zoekt jihadist uit Marokko

UpdateDe Spaanse politie is met man en macht op zoek naar een Marrokkaanse buschauffeur die morgen een aanslag zou willen plegen in Barcelona. Uit voorzorg zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij overheidsgebouwen en toeristische trekpleisters als de Ramblas en de Sagrada Familia.

De gezochte persoon is volgens de Catalaanse krant El Periódico Brahim Lmidi, een 40-jarige buschauffeur uit Casablanca. Hij zou van plan zijn om op eerste kerstdag ‘met een bus of vergelijkbaar groot voertuig’ een aanslag te plegen op ‘een plek met veel mensen’ in Barcelona. Dat staat volgens de krant in een intern bericht van de Catalaanse politie. Zij werd getipt door Amerikaanse veiligheidsdiensten en schat de betrouwbaarheid van de informatie op 50 procent, verklaarden bronnen binnen de Mossos d’Esquadra.

Bronnen binnen het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarden tegenover de krant dat het terreurdreigingsniveau niet verhoogd wordt naar 5 maar op 4 blijft staan. Hoewel het niet zeker is of de Marrokkaan zich daadwerkelijk in Spanje bevindt, is er extra bewaking door anti-terreureenheden op ‘aanslaggevoelige’ plekken in Barcelona.

Waarschuwing

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Amerikaanse reizigers in Spanje gisteren via sociale media voor een verhoogde aanslagkans rond Kerst en Oud en Nieuw. In het bericht van de directie Consulaire Zaken wordt gevraagd alert te zijn voor bewegende voertuigen op toeristische plekken en transportknooppunten ‘aangezien terroristen zonder enige waarschuwing kunnen aanvallen'.

In de afgelopen weken hebben de Spaanse autoriteiten twee mogelijke jihadisten aangehouden in de Catalaanse kustplaatsen Salou en Mataró.

Terreuraanslag

Barcelona werd in augustus 2017 opgeschrikt door een terreuraanslag op de Ramblas. De 22-jarige Younes Abouyaaqoub reed met zijn bestelwagen meer dan honderd toeristen aan. Vijftien mensen overleefden de aanslag niet. Drie maanden na de jihadistische aanval werden paaltjes geplaatst voor de ingangen van het plein, bij architectonische bezienswaardigheden en plantenbakken om mogelijke aanvallen te voorkomen.