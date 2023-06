Vrachtwagenchauffeur schuldig bevonden aan bloedbad met elf doden in synagoge VS

De vrachtwagenchauffeur staat terecht voor het doodschieten van elf gelovigen in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh (Pennsylvania) en het verwonden van nog eens zeven ander en onder wie vijf agenten, eind oktober 2018. Hij riep volgens Amerikaanse media ‘alle joden moeten dood’. De veertiger is ook aangeklaagd voor tientallen haatmisdrijven. In totaal gaat het om 63 aanklachten.

Met het schuldig verklaren gaat het proces tegen Bowers een tweede fase in. Daarin wordt bepaald of hij de doodstraf krijgt of een levenslange gevangenisstraf.

Bowers, die na het bloedbad op zijn knieën naar buiten kroop en zich overgaf aan de politie, had nog geen twee uur voor hij het vuur opende, gescholden op een joodse hulporganisatie, de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). ,,HIAS haalt indringers binnen die onze mensen doden. Ik kan niet blijven toekijken hoe mijn volk wordt afgeslacht. De pot op met je zienswijzen, ik ga naar binnen’’, verkondigde hij op de netwerksite Gab.com

De trucker had ook commentaar op de arrestatie van Cesar Sayoc, die een dag eerder was aangehouden in Florida nadat hij ruim een dozijn explosieven naar verschillende prominente Democraten had gestuurd, onder wie Bill en Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros.

Meer informatie volgt.