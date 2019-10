‘Vrachtwagen met 39 doden deel van konvooi’, bestuurder aangeklaagd, vijfde verdachte vast

Families van twaalf slachtoffers, die volgens hen uit Vietnam komen, geloven dat met het konvooi meer dan honderd migranten naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld. De nabestaanden denken dat twee van de voertuigen hun bestemming hebben bereikt, maar dat een derde vrachtwagen - waarin de stoffelijke overschotten van 31 mannen en acht vrouwen werden gevonden - vertraging opliep op een onbekende locatie. SkyNews geeft wel aan dat zij op dit moment geen bevestiging van die informatie uit kunnen krijgen. Wat de bestemming van de twee vrachtwagens is geweest, is niet bekend.

De politie in Essex ging er in eerste instantie van uit dat de slachtoffers uit China kwamen, dit vanwege enkele documenten die in de koelwagen werden gevonden, maar concentreert zich bij de identificatie nu op Vietnam. ,,Onze focus ligt nu op de Vietnamese gemeenschap’’, verklaarde identificatieverantwoordelijke Martin Pasmore vanmiddag tegenover de media. Er wordt volgens hem ook rekening gehouden met andere landen van herkomst. Dit vanwege enkele in de koelwagen gevonden documenten.

De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam omdat de meeste van hen geen identiteitspapieren bij zich hadden. Een ander probleem is volgens de identificatiechef dat mogelijke verwanten zelf illegaal in Groot-Brittannië verblijven en zich niet bij de politie durven melden. ,,Wij zullen niemand vervolgen die zich in verband met deze zaak tot ons wendt’’, verzekerde Pasmore.

Arrestaties

In het onderzoek naar de verantwoordelijken voor het drama is vandaag een vijfde verdachte gearresteerd. De arrestatie gebeurde in de haven van Dublin. Het gaat om een man van begin twintig uit Noord-Ierland. De man zou “van belang’’ zijn voor het onderzoek. Hij was te voet en kwam vandaag met een ferry vanuit Frankrijk aan in Dublin, meldt de Ierse omroep RTE. Volgens ITV gaat het om de vrachtwagenbestuurder die de oplegger naar de haven van Zeebrugge bracht.

Eerder zijn al vier mensen gearresteerd. Onder hen de vrachtwagenchauffeur die de oplegger na aankomst van de veerboot uit Zeebrugge oppikte in de haven van Purfleet, vlakbij Grays. De 25-jarige Maurice ‘Mo’ Robinson uit het Noord-Ierse Portadown is aangeklaagd voor 39-voudige doodslag, samenzwering met het oog op mensensmokkel, inbreuken op de immigratiewetgeving en witwassen, verklaarde de politie van Essex tegenover Britse media.

Robinson verschijnt maandag voor de rechter. Drie medeverdachten, een man en vrouw van 38 jaar uit Warrinton in het graafschap Cheshire en een 48-jarige man uit Noord-Ierland, blijven in voorlopige hechtenis. Zij werden aangehouden op verdenking van doodslag en samenzwering met het oog op mensensmokkel.

De Britse politie werkt nauw samen met collega’s op het Europese vasteland om uit te zoeken hoe en waarom de 39 mensen zijn omgekomen tijdens hun reis naar de haven Purfleet.

Slachtoffers

Na de lugubere vondst zei de politie donderdag ervan uit te gaan dat alle 39 dodelijke slachtoffers Chinezen zijn. Maar het lijkt nu waarschijnlijker dat de meerderheid Vietnamezen zijn. Bui Huy Cuong, vicevoorzitter van het Volkscomité in het district Can Loc vertelde vandaag aan het Duitse persbureau DPA informatie te hebben over acht vermiste mensen. ,,Vijf families hebben zich tot ons gewend en vroegen hulp bij het vinden van hun vermiste kinderen”.

Volgens het plaatselijke Vietnamese dagblad VnExpress hebben twaalf families uit centraal Vietnam gemeld dat hun kinderen sinds 23 oktober vermist zijn. Pham Van Nho, een Vietnamese student in Londen die de politie heeft geholpen de lichamen te identificeren, zegt op Facebook dat 24 slachtoffers uit Vietnam lijken te komen.

Gisteren hebben meerdere Vietnamese families aan de Britse openbare omroep BBC gemeld dat zij vrezen dat familieleden van hen onder de dodelijek slachtoffers zijn. De politie in het graafschap Essex sprak gisterenavond ook al van een ‘ontwikkelend beeld’ omtrent de nationaliteiten.