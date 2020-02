Voorzitter Democraten Iowa neemt ontslag na chaos voorverkiezingen

Volgens de Democraten was er sprake van een programmeerfout en werden de resultaten wel op een correcte manier ingevoerd, maar werden ze maar gedeeltelijk doorgegeven. De partij controleerde daarop ook de resultaten op papier. Zowel Bernie Sanders als Pete Buttigieg vroegen om een gedeeltelijke herziening van de resultaten in Iowa.

De voorverkiezingen maken van de staat Iowa eens in de vier jaar de belangrijkste bestemming voor zowel politici als journalisten. Dit is waar politici die het tegen elkaar opnemen in de strijd om de nominatie voor het eerst in cijfers uitgedrukt zien hoeveel kans ze maken om genoeg kiezers aan zich te binden.

,,Er is geen twijfel over dat het proces van de bekendmaking van de resultaten niet heeft gewerkt. Dat was eenvoudigweg onaanvaardbaar", schreef Price in verklaring. Hij beloofde een onafhankelijk onderzoek dat moet uitwijzen hoe een dergelijk fiasco in de toekomst vermeden kan worden. ,,Feit is dat de Democraten beter verdienen dan wat er zich de nacht van de caucus heeft voorgedaan.” Price neemt alle verantwoordelijkheid op zich, zegt hij.