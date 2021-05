Voortvluchtige Belgische militair ook internationaal gezocht

Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in afscheidsbrieven aan zijn vriendin en aan de politie kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en “het regime”. De Belgische viroloog Marc Van Ranst zou een van zijn doelwitten zijn. Het Landelijk Parket heeft tot vrijdagavond het Nationaal Park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg doorzocht, omdat hij zich daar mogelijk zou schuilhouden. Inmiddels is de zoektocht op die locatie afgerond. Het park is weer opengesteld voor het publiek.

Het landelijk parket zoekt nu onder meer in de privésfeer van Conings. Vrijdagavond en zaterdagochtend hebben tien doorzoekingen plaatsgevonden, onder meer in zijn eigen woning en die van mensen uit zijn omgeving.

In Maasmechelen, nabij Nationaal Park Hoge Kempen, namen zaterdagmiddag zo’n 150 tot 200 mensen deel aan een mars om de 46-jarige militair te steunen. Van tevoren werd rekening gehouden met grotere aantallen, nadat de mars werd aangekondigd in Facebook-groepen met duizenden leden. Veel deelnemers vinden dat Conings slachtoffer is van de “leugens” van de media en de overheid over onder meer het coronavirus.

De mars begon om 14.30 uur en verliep overwegend rustig. Wel kondigden sommigen aan de komende dagen terug te zullen keren.

Televisieoproep

In een oproep op de Belgische televisie richtte de vriendin van Conings zich rechtstreeks tot hem. ,,Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers”, riep Gwendy (46) haar vriend op. ,,Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt”, zo ging ze verder. “Voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.”

De Nederlandse politie bewaakte op verzoek van de Belgen de grens. ,,De grenzen zijn nu weer open, en zover ik weet is er verder geen Nederlandse bemoeienis op Belgisch grondgebied”, aldus de politie vrijdag. ,,We houden de situatie in de gaten en hebben met contact met de Belgische autoriteiten over de ontwikkelingen.”