Voormalige oligarch: ‘Als Poetin verliest in Oekraïne, verliest hij ook de macht en mogelijk zijn leven’

De voormalige Russische oligarch Mikhail Chodorkovski ziet dat Vladimir Poetin stilaan in het nauw gedreven wordt. Het leven van de Russische president kan zelfs afhangen van de uitkomst van de oorlog in Oekraïne, stelt de ex-topman van het oliebedrijf Yukos tegenover CNN.

Chodorkovski, die door toedoen van Poetin jarenlang in de gevangenis belandde en sinds 2015 in het Verenigd Koninkrijk in ballingschap leeft, is een gezworen vijand van de Russische president én het Kremlin.

Volgens de dissident heeft Poetin een gevaarlijke zet gedaan door over te gaan tot een gedeeltelijke militaire mobilisatie. Die stap kan leiden tot zijn val, en zelfs erger. ,,Poetin bevindt zich nu in een moeilijke situatie. Indien hij de oorlog in Oekraïne verliest, verliest hij de macht en mogelijk ook zijn leven”, zo schat Chodorkovski in tijdens een interview met CNN.

Hoe dat in zijn werk kan gaan, legt hij als volgt uit: ,,Door de gedeeltelijke militaire mobilisatie af te kondigen, heeft Poetin wapens gegeven aan het ‘gewone’ volk. Maar wie zijn die mensen? Wanneer ze op het slagveld toekomen en met hun eigen ogen zien wat daar gebeurt, kunnen ze deze wapens tegen het Kremlin zelf gebruiken. En dit is trouwens al eerder gebeurd in de Russische geschiedenis.”

Quote In deze context is Poetins bereidheid om alle middelen te gebruiken die hij tot zijn beschik­king heeft, geen bluf Mikhail Chodorkovski

Chodorkovski neemt daarom ook de Russische dreiging om atoomwapens in te zetten zeer ernstig. ,,In deze context is Poetins bereidheid om alle middelen te gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft, geen bluf”, meent de voormalige oligarch.

,,Maar het feit dat hij een gedeeltelijke militaire mobilisatie heeft afgekondigd, betekent langs de andere kant ook dat hij in de zeer nabije toekomst alvast geen plannen in die richting heeft, toch niet voor het begin van het nieuwe jaar”, stelt Chodorkovski enigszins gerust.

,,Maar indien de mobilisatie van 300.000 reservisten niet leidt tot de gewenste overwinning op het terrein, zal het gebruik van tactische kernwapens zeker op de agenda komen”, besluit de dissident.