Voormalige lid Hofstadgroep: Jihadisten komen slimmer uit de cel

,,Ze hebben in gevangenschap nieuwe netwerken kunnen opbouwen", zegt Walters, die zelf na een gevangenisstraf van vijftien jaar, in 2013 na negen jaar vrij kwam. ,,Daarnaast hebben ze door contacten met andere jihadisten nieuwe zaken kunnen leren. Ze komen er slimmer uit dan ze naar binnen gingen."



Walters deradicaliseerde in de cel. Het is volgens hem echter een illusie dat jihadisten deradicalisering kan worden opgelegd. ,,De kans is zelfs groot dat pogingen om deradicalisering op te leggen hen juist radicaler maken, omdat ze die zullen zien als een aanval op hetgeen hen het meest dierbaar is: hun geloof."