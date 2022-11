Voormalige Duitse minister van Volksgezondheid blijft geheimzinnig over peperdure Berlijnse villa

Jens Spahn kocht in zijn tijd als Duitse minister van Volksgezondheid een villa van ruim 4 miljoen euro in een dure Berlijnse buitenwijk. Na twee jaar is nog altijd onduidelijk hoe de CDU’er het riante koophuis heeft gefinancierd.

De hardnekkige geruchten rondom zijn miljoenen kostende Berlijnse villa blijven Jens Spahn, van 2018 tot 2021 minister van Volksgezondheid in Duitsland, achtervolgen. Een Oostenrijkse bank zou hierbij een dubieuze rol hebben gespeeld, zo blijkt uit nieuwe onthullingen door Der Spiegel en Die Zeit.

De coronacrisis was een aantal maanden oud toen Jens Spahn in de zomer van 2020 samen met zijn man de handtekening zette onder een koopakte van een groot vrijstaand huis in Dahlem, een bekende villawijk in Berlijn waar vooral diplomaten en topbestuurders resideren. In eerste instantie wist Spahn de koopsom geheim te houden, maar Duitse journalisten kwamen er toch achter: 4,125 miljoen euro. Een rechtszaak tegen verschillende Duitse media ten spijt.

Daarmee is de kous allerminst af. Journalisten van Der Spiegel en Die Zeit blijven volharden in de vraag: hoe komt een politicus zonder groot familiekapitaal aan zoveel geld? Uit een mailwisseling tussen Die Zeit en twee Duitse regionale banken waarmee Spahn zakendoet blijkt dat de ex-minister 2 miljoen euro aan schuld aantrok voor de financiering van de villa.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grote erfenis van vader van zijn man

Volgens Spahn zou het resterende bedrag van ruim 2 miljoen euro voldaan zijn dankzij een grote erfenis van de vader van zijn echtgenoot. Bronnen rondom Spahn bevestigen tegenover Die Zeit deze versie van het verhaal.

Maar nieuw onderzoek van Der Spiegel wijst anders uit: de schoonvader van Spahn was helemaal niet zo vermogend. In plaats daarvan blijkt de regionale Raiffeisenbank Attersee-Süd krediet aan het stel verstrekt te hebben. Opmerkelijk, aangezien het om een bank uit Oostenrijk gaat en dat buurland in Duitsland bekendstaat als een belastingparadijs vanwege de soepele fiscale regels uit het verleden.

Spahn en zijn echtgenoot hullen zich nu in stilzwijgen. Dezelfde bronnen rondom het echtpaar melden dat ze geïnvesteerd hebben in vastgoedbeleggingen die in korte tijd veel meer waard zijn geworden. Ook zou de vaste huisbank van Spahn een handje geholpen hebben.

Drie appartementen: samen 6 miljoen

De kwestie is saillant omdat Spahn al drie appartementen in Berlijn bezit met een gezamenlijke waarde van 6 miljoen euro, waaronder een woning die hij verhuurt aan de huidige minister van Financiën Christian Lindner (FDP). Ook Lindner moest zich onlangs verantwoorden over zijn woningbezit.

Wat de villasaga inhoudt voor zijn politieke carrière is onduidelijk. Na de pittige ministerpost op Volksgezondheid – waar hij vaak bekritiseerd werd – geldt Spahn als een van de zwaargewichten binnen de CDU. Velen binnen de partij zien in de 42-jarige politicus de toekomstige leider van de Duitse christendemocraten.

Enkele weken geleden bracht Spahn een boek uit over zijn tijd als minister. Daarin schrijft hij eveneens over de Berlijnse villa. Volgens Spahn was de timing van de transactie ‘politiek onhandig, gevoelloos’.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: