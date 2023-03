Voormalige ‘Belgische spion’ van Poetin sterft mysterieuze dood

met videoEen Russische oligarch en ex-KGB-spion die jarenlang actief was in België en in 2006 over een Belgisch paspoort beschikte, is in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen. Het gaat om Vyacheslav Rovneiko (64). De man werkte - zoals veel van Poetins intimi - tijdens de Koude Oorlog als spion voor de KGB en werd na de val van de Sovjet-Unie steenrijk als oliemagnaat.

De lijst van invloedrijke Russen die een verdachte dood sterven blijft groeien. Op woensdagavond 22 februari werd oliemagnaat Vyacheslav Rovneiko (64) volgens Russische media bewusteloos aangetroffen in zijn huis in de buurt van Moskou. De dokters slaagden er niet meer in zijn leven te redden. Volgens de Russische autoriteiten vertoonde zijn lichaam geen tekenen van geweld. Veel meer is over het overlijden niet bekend. De exacte doodsoorzaak blijft voorlopig een mysterie.

Volgens ’Novaya Gazeta’ werkte Vyacheslav Rovneiko tijdens de Koude Oorlog in België als KGB-spion aan de zijde van Sergey Naryshkin (69), het huidige hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendiensten.

Vyacheslav Rovneiko werkte in ons land met Sergey Naryshkin (69), het huidige hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendiensten.

Rovneiko had volgens buitenlandse media ook banden met Gennady Timchenko, één van Poetins trouwste oligarchen die ervan wordt verdacht het geheime fortuin van de Russische president te beheren.

Verdachte geldtransacties in Antwerpen

Na de Koude Oorlog richtte Vyacheslav Rovneiko in 2000 het bedrijf Urals Energy op met zijn voormalige zakenpartner Leonid Dyachenko. Diens toenmalige vrouw Tatjana is de dochter van de Russische ex-president Boris Jeltsin. In ons land was Rovneiko eigenaar van de de Antwerpse oliemaatschappij Nafta B. Het gerecht in ons land voerde jarenlang onderzoek naar verdachte geldtransacties van de oliemagnaat.

