Voormalig paus Benedictus (95) erg ziek: ‘Gezondheid gaat snel achteruit’

Voormalig paus Benedictus XVI is ‘ernstig ziek’. De 95-jarige Duitser, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, trad in 2013 al af vanwege gezondheidsredenen. Zijn opvolger, paus Franciscus, heeft gevraagd te bidden voor zijn voorganger.

De gezondheid van Benedictus is volgens het Vaticaan de laatste uren snel achteruitgegaan, maar zou wel ‘onder controle’ zijn. Paus Franciscus is vandaag na de dienst bij hem op bezoek geweest. Benedictus heeft nu constant dokters bij hem in de buurt om voor hem te zorgen.

Ratzinger werd in 2005 paus Benedictus XVI en trad in 2013 om gezondheidsredenen af als hoofd van de kerk en staatshoofd van Vaticaanstad. Zijn termijn werd overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg hij de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Als kardinaal was Ratzinger al lange tijd de rechterhand van zijn voorganger Johannes Paulus II. Hij gold als conservatieve theoloog die streng in de leer was. Hij was de eerste paus in circa zeshonderd jaar die aftrad. Hij kreeg de titel paus emeritus en is in Vaticaanstad blijven wonen. Sommige conservatieve geestelijken zijn hem blijven steunen en zien hem als de beschermer van de traditionele waarden binnen de kerk.

