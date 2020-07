Voormalig Miss Kentucky (29) krijgt twee jaar cel na sturen toplessfoto's naar 15-jarige leerling

Bearse bekende aan de politie dat ze via Snapchat minstens vier toplessfoto’s naar een 15-jarige oud-leerling van haar had gestuurd tussen augustus en oktober 2018. Op dat moment werkte ze als lerares op de Andrew Jackson Middle School in Cross Lanes in de staat West Virginia. De jongen zat van de zesde tot de achtste klas op de school, Bearse stond een deel van die tijd voor de klas.



De ouders van de jongen vonden de toplessfoto’s op zijn telefoon en stuurden ze vervolgens naar de politie. Kort daarna werd Bearse opgepakt. De voormalig miss pleitte in december 2019 al schuldig aan het versturen van de foto’s.



,,Aangezien ik de volwassene ben en hij nog maar een tiener was, is het mijn schuld”, zei ze tijdens haar pleidooi. ,,Ik neem de schuld op me, ik heb het enorm verprutst.” Volgens de vrouw was de eerste foto die ze naar haar leerling stuurde eigenlijk bedoeld voor haar man. Haar advocaat wilde verder niet reageren.