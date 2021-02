Voormalig icoon van de democratie Suu Kyi hangt zware celstraf boven het hoofd

Economi­sche malaise, pandemie en vaccinatie­pro­ble­men: Draghi staat voor hels karwei in Italië

20:30 De nieuwbakken Italiaanse premier Mario Draghi vraagt morgen aan de senaat om het vertrouwen in hem uit te spreken en donderdag aan het parlement. Met zijn brede coalitie is dat een formaliteit, maar zijn ministers vliegen elkaar nu al in de haren.