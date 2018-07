Voormalig advocaat Trump bijt van zich af

Het zijn volgens Amerikaanse media de eerste openbare reacties van Cohen op de stappen die justitie in april tegen hem nam. Toen werden zijn huis en kantoor doorzocht. Dat was in het kader van het onderzoek naar eventuele banden tussen de entourage van Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016.



Justitie is ook geïnteresseerd in Cohens betalingen aan actrice en escort Stormy Daniels, die claimt een relatie met Trump te hebben gehad. Sommige media leiden uit Cohens verontwaardigde reacties af dat hij bereid is zijn voormalige werkgever Trump in de steek te laten.