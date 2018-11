‘Voorbereiders gewelddadige actie tegen Macron opgepakt’

Volgens de zender zijn de verdachten aangehouden in de Oost-Franse departementen Moselle en Isère en in Ille-et-Vilaine in het westen van Frankrijk. Over de achtergrond van de verdachten en over wat ze precies van plan waren, heeft BFMTV niets gemeld.

Het plan voor actie tegen Macron zou niet al te uitgebreid en georganiseerd zijn en in een beginstadium verkeren. De verdachten werden opgepakt door de politie in samenwerking met de geheime dienst. Het parket in Parijs is een onderzoek begonnen naar ‘terroristische samenzwering'.