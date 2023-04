Voor unieke vakantiefoto's kun je volgend jaar met een luchtballon naar de ‘ruimte’

De ballon vervoert in totaal zes passagiers en twee piloten en is van alle luxe voorzien. Aan boord wordt eten van ‘Michelin-sterkwaliteit’ aangeboden en er is wifi. Gedurende de reis wordt uitgelegd wat er allemaal te zien is. De totale reis duurt zes uur, waarvan het opstijgen en dalen de helft van de tijd in beslag neemt. Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken over de zwaartekracht, want volgens Farret d’Astiès blijft die gewoon aanwezig.