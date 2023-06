Voor derde nacht op rij rellen in Frankrijk na dood tiener

In diverse Franse steden is het in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw onrustig geweest door protesten na de dood van de 17-jarige Nahel door een politiekogel. Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s en overheidsgebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd door woedende menigten.

In verschillende steden werden politiebureaus en gemeentehuizen in brand gestoken. In het oude centrum van Marseille is de politie met vuurwerk bekogeld door massaal opgekomen jongeren. Ook in onder meer Lyon, Lille, Sevran, Reims, Roubaix, Nantes, Orléans en de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois hebben betogers brand gesticht en zijn de confrontatie aangegaan met de politie.

In een aantal steden geldt een samenscholingsverbod. Ook in Nanterre, waar Nahel dinsdag werd doodgeschoten, was de situatie gespannen na een protestmars eerder op de dag. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden in heel het land al 421 mensen opgepakt, van wie 242 in Parijs en omgeving. De meeste arrestanten zouden tussen 14 en 18 jaar oud zijn.

De politie heeft door heel Frankrijk 40.000 agenten ingezet, waarvan een kwart in Parijs en omgeving. In het centrum van de hoofdstad werd geplunderd in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en hadden relschoppers en plunderaars het gemunt op verschillende winkels in de bekende Rue Rivoli.

De vraag die nu rijst is hoe lang de onlusten nog kunnen aanhouden. De rellen die plaatsvonden in Frankrijk in 2005 na de dood van twee jongeren die zich voor de politie schuilhielden in een elektriciteitscabine duurden uiteindelijk drie weken. Toen werd de noodtoestand afgekondigd.

Vorig jaar werden in Frankrijk 13 mensen gedood door de politie nadat ze weigerden te stoppen voor verkeerscontroles, de meerderheid zwarten of mensen van Arabische origine, toont een telling door persbureau Reuters. ,,We hebben dit onrecht al vaak meegemaakt”, zei wethouder Karima Khatim uit de Parijse voorstad Le Blanc-Mesnil.

De agent die Nahel doodschoot na een interventie heeft via zijn advocaat inmiddels excuses aangeboden aan de familie van de jongen. ,,Hij is er kapot van, hij staat ‘s ochtends heus niet op om mensen te doden”, aldus de advocaat van de agent, die is gearresteerd op verdenking van doodslag. Tegen verschillende media zei de advocaat dat zijn cliënt op de benen van Nahel zou hebben gemikt en dat zijn arrestatie als bliksemafleider moet dienen om de volkswoede in te dammen.