Voor Colombiaanse pooiers en dealers zijn Kimberly en haar zusje een prooi

videoOp de modderige straten van de slechtste buurten in Bogotá, Colombia, voeren bendes een keiharde oorlog om geld, drugs en macht. Kinderen komen er zo in de knel dat de Nederlandse hulporganisatie War Child voor het eerst hulp biedt vanwege geweld in genadeloze steden.

Toen John zijn eerste stapjes zette en voortwaggelde op zijn babybeentjes, zocht hij steun bij de muur van het van golfplaten gebouwde hutje in Bogotá waar hij werd geboren. Toen hij zijn evenwicht verloor en schuurde langs één van de messcherpe muurdelen, haalde hij zijn gezicht open. De baby van toen is nu een jongeman van 15, maar het grote litteken op zijn bovenlip laat net als de gaten in de trui van zijn schooluniform zien waar hij vandaan komt: nergens.

En hij loopt de kans om ook nergens te komen, door de bendes die huishouden in de buurt waar hij opgroeit. Voor hen zijn jongens zoals John ‘wegwerpmensen’, die van nut kunnen zijn, maar net zo gemakkelijk uit de weg worden geruimd als ze in de weg lopen. Ciudad Bolívar, de buurt waar John woont, is de gevaarlijkste van Bogotá. Daar droomt de jongen van een beter leven, in een stad waar het aantal gewelddadige overvallen het afgelopen jaar toenam met meer dan zestig procent, naar meer dan 60.000 en waar 152 mannen en 17 vrouwen alleen dit jaar al werden vermoord. En dat zijn de cijfers die bekend zijn.

Volledig scherm Kimberly en haar zusje wonen in Bogota, waar ze een prooi zijn voor criminele bendes. Om daaraan te ontsnappen, blijven ze zo veel mogelijk binnen, of gaan ze naar projecten van War Child © Pieter Busman

De gevaarlijkste buurt

Ciudad Bolívar is één van de wijken die het zwaarst werd getroffen. Er vindt een keiharde strijd plaats om drugs, geld en macht, tussen steeds beter georganiseerde bendes. Dat is waarom War Child hier is neergestreken voor een proefproject. Het is voor het eerst dat de Nederlandse hulporganisatie zich niet richt op de kinderen die slachtoffer zijn van een traditionele oorlog. Maar in Ciudad Bolívar leven de jongeren met traumatische ervaringen die War Child maar al te goed kent. De computers die de hulporganisatie neerzette, helpen bij het vinden van een baan of een studie, maar zorgen er ook voor dat kinderen begeleiding kunnen krijgen.

Quote Het is bijna donker, ga hier vandaan Moeder in Bogota Zo is het ook in Usme, de andere wijk waar War Child actief is. Daar draait het allemaal om fietsen. Bij de biciclub vinden de kinderen een veilig onderkomen, in de middagen als school uit is. Doordat hun ouders dan nog maar halverwege hun lange werkdagen zijn zijn ze op zichzelf aangewezen. Zolang ze hier sleutelen aan tweewielers, vallen ze veel moeilijker ten prooi aan verkrachters, moordenaars, drugs, kortom, de gevaren van de straat.

Als deze projecten werken, gaat War Child voor meer slachtoffers van bendeoorlogen aan de slag. Plek genoeg. Neem Mexico, waar de afgelopen jaren 26.000 mensen spoorloos verdwenen. Caracas in Venezuela is de dodelijkste stad ter wereld. En Brazilië telt jaarlijks naar schatting 61.000 doden door geweld – vermoedelijk meer dan jaarlijks in de oorlog in Syrië vallen.

Hier wonen allemaal kinderen zoals Michael Martinez, de jongen van 14 met de eigenwijze tanden, die criminoloog wil worden. En zijn buurtgenoot in Usme, Cameron Epalza (10). Hij laat in zijn kleine slaapkamertje trots zijn voetbaltrofee zien, terwijl hij enthousiast spreekt in het gebrekkig Engels dat hij zichzelf leerde. In hun wijk zijn de afgelopen tijd steeds meer paramilitairen gesignaleerd, met hun zwarte auto’s en zwarte kleding. In het verleden jaagden ze meedogenloos op de guerrillastrijders in de jungles. Nu het vrede is komen ze steeds vaker naar dit soort buurten, waar ze een nieuwe bedreiging vormen. Veel van de bewoners weten maar al te goed waar ze toe in staat zijn. Zij kwamen hier terecht nadat de oorlog hen uit de binnenlanden verdreef. Colombia kent 7,4 miljoen mensen, die in hun eigen land op de vlucht zijn geslagen – het hoogste aantal ter wereld.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Cameron en zijn voetbaltrofee © AD

Quote Een bendeoorlog is ook een oorlog Hulporganisatie War Child Omdat de politie de problemen hier niet op kan lossen, doen de bendes dat, ook al zijn zij vaak onderdeel van datzelfde probleem. ‘Social Cleansings’ waarbij wordt gemoord uit naam van de veiligheid, zijn een bekend fenomeen. En in Ciudad Bolivár werden onlangs pamfletten verspreid, die er een aankondigen. Liever wordt daarover niet gesproken. De graffiti op de muren laat zien hoe grillig de strijd in deze wijken is. Doorgestreepte bendenamen wijzen op een wisseling van de wacht, die vaak met geweld wordt afgedwongen. In wijken zoals deze kan de sfeer zomaar omslaan. In Usme waarschuwt een moeder daarvoor. ,,Het wordt bijna donker, ga hier vandaan'', zegt ze bezoekers. Haar boodschap steekt schril af bij het jasje vol hartjes dat haar dochtertje draagt.

Ook voor hen is het straks gevaarlijk op straat. Wie kan blijft dan binnen. Zo ook Kimberly van 18, die zich in het donker steevast verschanst in het huisje van haar moeder, dat eenzaam naast een basketbalveld in Ciudad Bolívar staat, maar vol zit met haar broers en zussen. Een landverschuiving zorgde dat buren hier werden weggevaagd. ,,Mijn neef werkte in een bar, waar meisjes heen gebracht werden nadat ze waren ontvoerd. Ze moesten werken als prostituee. Handen van dieven worden er in zoutzuur gedompeld.'' Ze wil niet in die wereld terechtkomen. Net zomin als in die van haar moeder. ,,Ik wil nooit trouwen. Ik heb gezien wat mijn vader bij mijn moeder deed, als hij weer te veel gedronken had.''

Het donker

Terwijl Kimberly droomt van een kunststudie, peinst haar zusje of ze het donker niet moet trotseren, om een baantje bij de bioscoop in Bogotá aan te kunnen nemen. Het is een duivels dilemma: een beter leven najagen betekent dat ze dat leven tegelijkertijd op het spel zet. Onlangs werd een van haar vriendinnen vermoord.

Zulke dilemma’s zijn onbekend in het andere Bogotá, in het noorden, waar de winkelcentra vol zijn, net als de clubs en restaurants. De verschillen tussen arm en rijk zijn ongekend. Hier is de wijk van Kimberly zoals Afrika, vertelt één van de gelukkigen. Ver weg. Geen onderdeel van hun leven.

Zo overleefde Colombia ook tijdens de oorlog met de guerrilla's, die na het vredesakkoord met de Marxistische FARC geluwd is. Wie zich afsluit, kan leven met de ellende in het land. En ziet nu vooral kansen. Voor het eerst kan gereisd worden naar plekken die voorheen onbereikbaar waren, doordat guerrillastrijders in ontvoeringen een verdienmodel zagen. Na feestjes kunnen bezoekers in het noorden van Bogota nu wel naar huis, zonder te hoeven blijven slapen als het laat werd. Sinds het vredesakkoord worden in rap tempo nieuwe soorten flora en fauna ontdekt – de oorlog zorgde dat veel natuur ongerept bleef.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm In de gevaarlijkste wijken van Bogota ontbreken voorzieningen © Pieter Busman

Maar terwijl het land wordt ontdekt, gaat vrijwel niemand naar het zuiden van Bogotá. En wordt maar mondjesmaat gekeken naar de ellende uit het verleden. Toch probeert Jorge Iván Posada de ogen van mede-Colombianen te openen. In het Centro de Memoria Histórica verzamelt hij verhalen van slachtoffers van de oorlog. Er wordt verteld over de ontvoeringen, de martelhuizen, de massagraven. De erfenis van geharde guerrillastrijders, de meedogenloze paramilitairen die op hen jaagden, net als het leger. Een dodelijke mix van strijdende partijen. ,,We doen er zo veel moeite voor om te zorgen dat we onze geschiedenis kunnen leren kennen. Dankzij getuigenissen van nabestaanden vonden we forensisch bewijs dat verhalen over zelfs de ergste gruwelijkheden ondersteunt. Het is frustrerend dat veel mensen daar desondanks geen aandacht aan schenken.''

Het verklaart waarom ook het leed in de slechtste buurten van Bogotá veelal ongezien kan blijven, ook al opent War Child er voorzichtig deuren naar een betere toekomst. In Colombia gaat het met leed zoals met de bergen, die liggen langs de weg die naar Usme leidt. Onder het gras en de aarde liggen in werkelijkheid de enorme hoeveelheden afval van de miljoenenstad. Wat niet weet, wat niet deert.