Von der Leyen over EU-lidmaatschap Oekraïne: ‘Ze horen bij ons en we willen hen erbij’

Video Strategie Russen: ‘Veel uitdagin­gen tegelijk, waardoor ze niet weten waarop ze moeten reageren’

Met het afvuren van tientallen raketten begon Rusland gisternacht de invasie in Oekraïne. Grondtroepen trokken daarna vanaf drie fronten het land in. Het is een aanval ‘uit het boekje’ om zoveel mogelijk verwarring te zaaien, zeggen Nederlandse oud-generaals.

25 februari