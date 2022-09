Volop onderzoek bij massagraf Oekraïense stad Izjoem: ‘Geur van de dood is overal’

met Video Japan zet zich schrap voor ‘zeer gevaarlij­ke’ tyfoon Nanmadol

De ‘zeer gevaarlijke’ supertyfoon Nanmadol is zondagavond (lokale tijd) aan land gekomen in Japan. Zeker 4 miljoen Japanners van het meest zuidelijke eiland Kyushu en omliggende eilanden zijn door de autoriteiten opgeroepen om hun huis te verlaten en een schuilplaats te zoeken. Tienduizenden inwoners hebben zich al in veiligheid gebracht.

18 september