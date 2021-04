Volgens hoogleraar is EU sterker dan we denken: ‘Ook de Russen spreken vol ontzag over Europa’

Groenen doen gooi naar Merkels stoel met ‘doener’ Annalena Baerbock (40)

14:33 In de machtsstrijd om de stoel van bondskanselier Angela Merkel, die niet meer verkiesbaar is bij de federale verkiezingen in september in Duitsland, hebben de mannelijke kandidaten er nu een vrouwelijke concurrent bij. Het gaat om Annalena Baerbock (40), covoorzitter van de Duitse Groenen.