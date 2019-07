Voetbalster overrompelt opnieuw: ‘Ja, we hebben paars haar, maar we zijn méér dan dat’

,,Ja, we hebben roze haar en paars haar. We hebben tatoeages en dreadlocks. We hebben witte meisjes en zwarte meisjes en alles daartussenin. We hebben heteromeisjes en homomeisjes. Maar we zijn zoveel meer dan dat”, schalde Rapinoe over een joelende menigte.

Parade

Het winnen van het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk werd gisteren uitbundig en groots gevierd in New York. Er trok een parade door de stad waarbij de speelsters door duizenden uitzinnige fans werden ‘bekogeld’ met slingers en confetti. Een huldiging bij het stadhuis luidde het einde van de festiviteiten in.



Captain Megan Rapinoe hield daar ook haar overwinningsspeech, ten overstaan van vele duizenden mensen. De uitgesproken lesbienne, met haar roze haar een opvallende verschijning, stelde volgens Amerikaanse media niet teleur.

‘Dit is mijn opdracht’

Lachend loofde ze haar teamgenoten, sprak ze met grote woorden over politiek, verdeeldheid en ongelijkheid én brak ze een lans voor vrouwen en de lhbti+-gemeenschap. ,,Dit is mijn opdracht voor iedereen”, begon Rapinoe luid haar relaas.



,,We moeten beter zijn. We moeten meer houden van. Minder haten. We moeten meer luisteren en minder praten. We moeten snappen dat dit ieders verantwoordelijkheid is. Van iedere persoon die hier is. Van iedere persoon die hier niet is. Van iedereen die hier niet wil zijn. Van iedereen die het ermee eens is en iedereen die het er niet mee eens is. Het is onze verantwoordelijkheid om van deze wereld een betere plek te maken.”

‘We hebben roze en paars haar’

Vooral de passage waarin Rapinoe dieper inging op uiterlijke kenmerken van zichzelf en haar medespeelsters maakte indruk. ,,We hebben roze haar en paars haar. We hebben tatoeages en dreadlocks. We hebben witte meisjes en zwarte meisjes en alles daartussenin. We hebben heteromeisjes en homomeisjes. Deze groep is zo veerkrachtig, heeft zo’n gevoel voor humor.”



Er is ‘helemaal niets’ wat deze groep kan stoppen, zei Rapinoe. ,,Ja, we beoefenen een sport. Ja, we voetballen. Ja, we zijn vrouwelijke sporters. Maar we zijn zoveel meer dan dat. Jij bent zoveel meer dan dat”, aldus de aanvoerster, gevolgd door een luid applaus vanuit het publiek.

Kritiek op Trump

Het is een normaal gebruik voor Amerikaanse sportkampioenen om tijdens een huldiging op bezoek te gaan in het Witte Huis, maar de voetbalvrouwen hebben meerdere keren aangegeven daar weinig trek in te hebben. ,,Je hele beleid is er een van uitsluiting”, zei Rapinoe eerder deze week bij CNN in een oproep aan Trump, met haar ogen gericht op de camera.



,,Je sluit mij uit, je sluit mensen uit die op mij lijken, je sluit mensen van kleur uit, je sluit Amerikanen uit die misschien wel op je stemmen. Je gaat terug naar een tijdperk dat niet geweldig was voor iedereen – het was misschien geweldig voor een paar mensen, en misschien is Amerika op dit moment ook geweldig voor een paar mensen, maar voor veel Amerikanen is het helemaal niet geweldig. Als leider van dit land heb je een ongelooflijke verantwoordelijkheid voor iedereen te zorgen en je zal het beter moeten doen.”

Kijk hier naar een eerdere reactie van Rapinoe op een tweet van Trump: