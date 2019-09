VN: Zeeniveau stijgt 2,5 keer sneller door smeltende ijskappen

Johnson vanuit New York terug naar brexit-cha­os in Londen

11:39 De Britse premier Boris Johnson is vanmorgen vroeg vanuit New York terug naar Londen gevlogen, nadat het Hooggerechtshof gisteren had geoordeeld dat hij het parlement in strijd met de wet had opgeschort. Nu de debatten weer worden hervat, is de grote vraag welke stappen de oppositie wil nemen tegen de premier.