VN waarschuwt: Islamitische Staat werkt aan terugkeer

De Islamitische Staat (IS) is zijn grondgebied verloren en heeft nog maar weinig strijders over in Irak en Syrië. Maar de terreurgroep is zeker niet verslagen, zo waarschuwen onderzoekers van de Verenigde Naties.

De waarschuwing staat in een recent verschenen rapport dat is opgesteld door waarnemers van de VN-Veiligheidsraad. Het rapport schetst een volhardende organisatie die aanzienlijke tegenslagen heeft geleden, maar nog steeds een reële bedreiging vormt op lokaal én internationaal gebied. VN-monitors beschrijven hoe de terreurgroep steeds vaker aanvallen in Irak en Syrië pleegt. Ook stellen ze dat de strijders profiteren van de onrust die is ontstaan na de Turkse invasie in Noord-Syrië.

In gevangenenkampen in Syrië en Irak landen zitten nog duizenden vermeende IS-sympathisanten vast. De slechte omstandigheden in gevangenissen en interneringskampen en complicaties bij het berechten van de verdachten kunnen ervoor zorgen dat zij verder radicaliseren, zeggen de onderzoekers.

Hoewel Donald Trump eerder zei dat IS ‘grotendeels was verslagen’, is de claim herhaaldelijk in twijfel getrokken door analisten, bondgenoten en enkele hoge Amerikaanse functionarissen.

Een rapport van het Pentagon waarschuwde in augustus bijvoorbeeld al voor een heropleving van de organisatie. ,,Zodra het de tijd en ruimte heeft om te investeren in externe operationele capaciteit, zal IS internationale aanslagen aansturen en faciliteren, naast de door IS geïnspireerde aanslagen die nog steeds op veel plekken ter wereld plaatsvinden. Daaruit volgt dat de huidige luwte van dit soort aanslagen mogelijk niet lang zal duren, misschien niet eens tot het einde van 2019", luidde een van de conclusies in het rapport.