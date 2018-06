VN veroordeelt 'buitensporig geweld' bij militair optreden Israël tegen Palestijnen

'Alleen Europees totaalver­bod op ivoorhan­del kan olifant redden'

13 juni Europa moet zo snel mogelijk een totaalverbod op de handel in ivoor doorvoeren, want alleen dat kan de Afrikaanse olifant redden. Het huidige semiverbod – wel op nieuw, niet op oud ivoor – functioneert niet en werkt alleen maar verdere stroperij in de hand.