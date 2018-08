VN: ruim 1500 vluchtelingen verdronken in Middellandse Zee

Moeder Osama bin Laden praat voor het eerst over zoon: 'Hij was een lieve man'

3 augustus Voor het eerst heeft Alia Ghanem verteld over haar zoon, wijlen Osama bin Laden. Jarenlang weigerde ze te praten over hem en de twee decennia dat hij aan het hoofd stond van terreurorganisatie Al Qaeda. Nu, bijna zeventien jaar na de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York, spreekt de moeder van Bin Laden zich voor het eerst openbaar uit. ,,Hij was een heel goed kind en hij hield heel veel van mij."