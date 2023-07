VN moeten bezuinigen op voedselhulp in Haïti

Met video Laatste zoekactie vermiste Emile (2) uit Frankrijk: ‘Als hij verdwaald is, had hij al gevonden moeten worden’

Bijna vijf dagen na zijn verdwijning is in het zuiden van Frankrijk een ultieme zoekactie gestart naar de 2,5 jaar oude Emile. De peuter verdween zondagnamiddag spoorloos in het gehucht Haut Vernet in het departement Alpes-de-Haute-Provence, een kleine 200 kilometer boven Marseille.