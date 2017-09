VN-militairen (geen Nederlandse) gedood bij aanslag in Mali

Opkomst Duitse verkiezingen voorlopig gelijk aan 2013

16:28 De opkomst voor de Bondsdagverkiezingen lag vanmiddag in heel Duitsland vrijwel gelijk aan die bij de vorige verkiezingen in 2013. Om 14.00 uur had 41,1 procent van de kiesgerechtigden gestemd, maakte de federale kiescommissie in Wiesbaden bekend. Vier jaar geleden was dat op hetzelfde tijdstip 41,4 procent.